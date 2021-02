Wiener in Linz beim "fensterln" niedergeschlagen

Der Vorfall in der Gruberstraße ereignete sich gegen 21.30 Uhr. Der Wiener klopfte an die Scheibe, sagte, dass das Mädchen ihn kenne und er etwas trinken möchte. In der Wohnung befanden sich die 17-Jährige, ein 21-jähriger Welser und ein Unbekannter, den die beiden kurz zuvor in Linz kennengelernt hatten.

Der unbekannte Mann öffnete das Fenster, sprang hinaus und schlug dem 28-jährigen Wiener, ohne ein Wort zu sagen, mit der Faust ins Gesicht. Der Mann fiel zu Boden und verletzte sich am Hinterkopf. Durch den Faustschlag wurde er auch im Gesicht verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Der 2Wiener wurde in das Kepler Uniklinikum gebracht.

Die Polizei fahndet nun nach dem Schläger

Der unbekannte Täter ist ca. 175 cm groß und hat braune Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit V-Ausschnitt, eine längere Halskette aus Plastik und Jeans. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bürgerstraße unter 059133 4592.

