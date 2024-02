Wie geht’s den Frauen in Oberösterreich?

Die Frauenstrategie "Frauen.Leben 2030" wurde vor sechs Jahren von der Landesregierung ins Leben gerufen und umfasst gut 100 Maßnahmen, die allesamt dabei helfen sollen, das Leben von Frauen in Oberösterreich zu verbessern. Die Bereiche sind vielfältig und reichen von Gesundheit über Beruf bis hin zu Familienthemen.

Einmal im Jahr werden die Ergebnisse gemessen, heuer gibt es darüber hinaus einen Gleichstellungsbericht mit aktuellen Umfragen. Und die Daten – erhoben vom Meinungsforschungsinstitut Imas im Jänner 2024 unter 300 Frauen und 200 Männern – zeigen, dass in vielen Punkten eine Verbesserung wahrgenommen wird, darüber freuten sich Frauenlandesrätin Christine Haberlander und die Leiterin des Frauenreferats Beate Zechmeister bei der Präsentation des Berichts. So empfinden die meisten Frauen im Alter von 16 bis 65 Jahren hierzulande eine "hohe Zufriedenheit" mit ihrer Lebenssituation. Drei Viertel gaben weiters an, dass es ihnen sehr wichtig ist, ein selbstständiges und unabhängiges Leben zu führen.

Weit oben auf der Liste stünden der Ruf nach flexiblen Arbeitszeitmodellen und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf – etwa durch betriebliche Kinder- und Ferienbetreuung – erläutert Unternehmensberaterin Irene Maria Walter, die das Projekt begleitet.

Zentrale Zukunftsthemen für Oberösterreichs Frauen seien zudem die Unterstützung von Alleinerziehenden sowie die Aufwertung von sozialen und pädagogischen Berufen. "Auch wenn es in vielen Bereichen Fortschritte gibt, ist in anderen noch Luft nach oben", sagte Haberlander. Besonders wenig Veränderung zum Positiven wird etwa im Bereich der beruflichen und finanziellen Gleichstellung von Männern und Frauen wahrgenommen. Deshalb der Wunsch von Projektleiterin Gerlinde Stöbich: "Dass Frauen und Männer in Spitzenfunktionen der Politik, der Wirtschaft sowie des gesellschaftlichen Lebens die Herausforderungen gemeinsam angehen. Meine Vision für 2030: Gleichstellung ist erreicht und macht jede Frauenstrategie überflüssig."

Autorin Valerie Hader Valerie Hader