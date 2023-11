Wie das Land OÖ Kinder mit Förderaktionen zum Skifahren bringen will

"Das Skifahren in Oberösterreich ist mit Unterstützung für jedermann leistbar", sagte gestern Landeshauptmann-Stellvertreter und Familienreferent Manfred Haimbuchner (FP) bei einer Pressekonferenz in Linz. Und von diesen gäbe es ein vielfältiges Angebot, das zum Teil nun noch angepasst und verbessert worden sei.

Um Schulskikurse in Oberösterreich zu attraktivieren, stellt das Land OÖ Schülern eine kostenlose Liftkarte für die Dauer des Skikurses zur Verfügung. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass der Kurs im Rahmen einer Schulveranstaltung in einem oberösterreichischen Skigebiet abgehalten wird. Etwa ein Drittel der Kosten übernimmt das jeweilige Skigebiet, sagte Helmut Holzinger, Vorstandsdirektor der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen und Obmann der Fachgruppe Seilbahnen. Diese Aktion habe seit Einführung im Jahr 2009 eine "sensationelle Steigerung" von 70 Prozent der in Oberösterreich abgehaltenen Schulskikursen gebracht: Die damals 7088 eingelösten Wochenliftkarten stünden jenen 11.863 gegenüber, die in der abgelaufenen Wintersaison verzeichnet wurden, sagte Holzinger. "Das ist ein neuer Höchstwert", sieht er die Aktion bestätigt. Skikurse müssten daher "weiter leistbar" bleiben. Rund 20 Prozent der 11.863 Schüler hätten einen Kurs nahe des Elternhauses - und somit ohne Übernachtung - absolviert. Dies sieht Holzinger vor allem mit fehlenden Quartieren, wie er sagt. Insgesamt würden pro Jahr 20.000 oberösterreichische Schüler auf Skikurs fahren.

Potenzial sehe er in Hinsicht auf das Erlernen des Skifahrens bei Kindergarten-Kindern, sagte Haimbuchner. Dabei sieht er die Kindergärten selbst gefordert, "das Land OÖ tut schon sehr viel für diese Träger".

Mit Beginn des heurigen Schuljahres wurde vom Land auch der Zuschuss für Schulveranstaltungen angepasst. Zum einen wurden die Einkommensgrenzen, zum anderen auch die Förderhöhe angehoben. Die Förderhöhe wurde pro Schulveranstaltungstag um fünf Euro (von 25 auf 30 Euro) erhöht (Infos unter www.familenkarte.at).

Weitere Aktionen seien "Pistenfloh" (kostenloser Skikurs für Volksschulkinder, die noch nie auf den Skiern gestanden sind) sowie Familienskitage am 20. und 21. Jänner.

"Je mehr Kinder wir zum Skisport bringen, desto besser", sagte der ehemalige ÖSV-Sportdirektor und Vizepräsident des Landesskiverbandes Oberösterreich.

