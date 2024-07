Wettervorhersage: "Beste Besuchszeit für Plasterspektakel ist Samstag-Abend"

Bis zu 31 Grad können es am Freitag-Nachmittag noch werden, bevor erste Wolken und Schauer in der Nacht durchziehen. Der Samstag soll dann etwas kühler werden.

Am Samstagvormittag wird in ganz Oberösterreich Regen erwartet, sagt Claudia Riedl von der Geosphere Austria. Auch die Temperaturen sinken entsprechend. Am Nachmittag und Abend soll es dann wieder trocken und angenehmer werden. "Wohl der beste Zeitpunkt für einen Besuch beim Pflasterspektakel", sagt Riedl.

Abkühlung am Montag

Denn schon am Sonntag wird weder heißes und sonniges Wetter erwartet, die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 31 Grad. In der Nacht von Sonntag auf Montag soll dann eine Kaltfront über Oberösterreich ziehen, die wieder etwas Abkühlung bringen wird. Am Montag bleibt es dann bewölkt, es können auch immer wieder Regenschauer vorkommen. Die Höchsttemperaturen erreichen 21 bis 25 Grad.

Generell sollen in der kommenden Woche die Temperaturen etwas angenehmer sein, sagt Riedl. Wirklich wiederkommen wird der Sommer laut der Geosphere wohl am kommenden Wochenende.

