Zweiter Haager Lies Halbmarathon am Sonntag: Mit Volldampf voraus

Zum zweiten Mal verwandelt sich der Haager-Lies-Radweg am Sonntag zur Laufstrecke: Wo bis 2009 der Zug Haag und Lambach verband, geben ab 10 Uhr mehr als 200 Läufer beim "Haager Lies Halbmarathon" ihr Bestes. "Wir freuen uns schon unglaublich, die Stimmung wird sicher wieder fantastisch", sagt Roman Breitwieser vom Verein "Neukirchen läuft", der den Lauf veranstaltet. Die Anmeldung läuft noch bis morgen um Mitternacht.

Hauptereignis ist der Halbmarathon entlang der ehemaligen Bahntrasse mit der klassischen Distanz von 21,1 Kilometern. Der 2021 eröffnete Radweg ist asphaltiert, die Strecke sehr flach und leicht abschüssig. "Die Bedingungen sind also auch für Leute mit weniger Lauf-Erfahrung recht angenehm", sagt Breitwieser. Start ist am Sonntag um 9.50 beim ehemaligen Bahnhof in Haag am Hausruck.

Zusätzlich gibt es heuer wieder den "Power Run" über eine Distanz von fünf Kilometern, der um 10 Uhr vom ehemaligen Bahnhof Neukirchen startet. Auch den Charity Walk entlang der Westbahn wird es wieder geben. Die Einnahmen aus den Startgeldern kommen einem fünfjährigen Buben zu Gute, für dessen Rollstuhl neue Offroad-Reifen angeschafft werden.

Rennen mit dem Kinderwagerl

Es haben sich bereits mehr als 200 Läufer angemeldet, erzählt Breitwieser – darunter auch eine recht ungewöhnliche Nennung: "Ein Paar aus Stuttgart hat angefragt, ob sie mit ihrem Kind im Kinderwagen mitmachen können. Sie haben im Internet gesehen, dass die Strecke dafür ganz gut geeignet ist. Sie starten jetzt als Letzte und halten keinen auf, das wird eine lustige Geschichte."

Die Mitglieder von "Neukirchen läuft" werden am Marathontag selbst eher abseits als auf der Strecke ins Schwitzen kommen: Insgesamt 80 ehrenamtliche Helfer stellen sicher, dass an den zahlreichen Labstationen sowie bei Start und Ziel alles reibungslos abläuft. Dafür können sie ab 14 Uhr bei der Siegerehrung im Gasthaus Kloibhofer in Neukirchen gebührend mitfeiern. Für die Anreise empfiehlt sich der Zug, der Zielbereich liegt direkt beim Bahnhof Neukirchen. Von dort fährt um 8.45 ein Shuttle-Bus zum Startbereich in Haag am Hausruck. Ein Ticket kann bei der Onlineanmeldung mitgebucht werden.

Roman Breitwieser, Obmann-Stellvertreter „Neukirchen läuft“ Bild: Neukirchen läuft

Spannend wird die Wetterlage: Die erste Auflage im Vorjahr ging bei strömendem Regen über die Bühne. "Heuer kann es nur besser werden", sagt Roman Breitwieser. Laut Geosphere Austria (ehemals ZAMG) sieht es danach aus, dass auch der heurige Marathontag eher nass ausfallen wird – die gute Laune wird aber auch das nicht dämpfen.

Anmeldung

Noch bis morgen, Mittwoch, um Mitternacht ist die Anmeldung für den zweiten Haagerlies Halbmarathon unter hlhm.at möglich. Angeboten werden drei Distanzen: der Halbmarathon (21 Kilometer, Startgebühr 50 Euro), der Power Run (fünf Kilometer, 25 Euro) und der Charity Walk (vier Kilometer, fünf Euro). Ein Platz im Shuttlebus von Neukirchen nach Haag kann um 8 Euro zugebucht werden.

Die Startnummern werden am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 6.30 bis 8.45 Uhr im Zielgelände in Neukirchen sowie im Gasthaus Kloibhofer ausgegeben.

