Zeitreise für Genussradler bei der "L’Historica" in Bad Wimsbach

BAD WIMBSBACH/NEYDHARTING. Retro ist im Trend. In Bad Wimsbach werden bei der L’Historica am 31. August die Teilnehmer wieder in alten Kostümen und Trikots mit Fahrrädern aus dem 20. Jahrhundert vorfahren. "Wir erwarten an die 400 Teilnehmer, die das besondere Flair bei unserer Veranstaltung schätzen", sagt Robert Spitaler vom Organisationsteam, der sich auf ein Team von rund 75 freiwilligen Mitarbeitern verlassen kann.

"Nach der Genussradreise treffen sich dann alle an der Bar – das fesche Dirndl im Dirndlkleid, der Mann im schottischen Tweedlook und der Radler mit Kurzschildcap und Merino-Wolltrikot – und bestellen eine Runde", schwärmt Spitaler von der besonderen Atmosphäre. Dazu kommen die alten Räder, die zum Teil so aussehen, als hätte man sie in den 60iger oder 70iger Jahren direkt aus der Auslage genommen. Für viele haben die alten Fahrräder einen ideellen Wert, etwa weil es ein Geschenk zur Firmung war, und sind dementsprechend gepflegt.

Genuss statt Geschwindigkeit

Mittlerweile kommen Retroradfans mit ihren nostalgischen Fortbewegungsmitteln nicht nur aus dem ganzen Bezirk zur L’Historica, sondern auch Radgruppen aus Ebensee oder Baden bei Wien. Auch Hochrad-Fahrer waren schon dabei.

Bei der bereits vierten Auflage wird es heuer eine neue Streckenführung geben, es wird ein bisschen hügeliger. Halt gemacht wird unter anderem am Schlossgelände und einer Kapelle im Ortsteil Hart. Geschwindigkeit ist bei dem Rennen kein Thema, es geht um den Genuss.

Start ist um 13 Uhr vor dem historischen Troadkasten unweit des Moorbades (OptimaMed Gesundheitsresort). Bei der Anmeldung, die online auf www.lhistorica.at oder direkt vor Ort zwischen 11 und 12.30 Uhr möglich ist, kann man aus den Kategorien "Traditionell: Waffenradler im Dirndl oder Lederhose", "Vintage – Old School Tweed Style" (Waffenrad und Hochrad) und "Rennrad-Klassiker" wählen. Preise warten auf Gruppen, Pärchen und Einzelpersonen, deren Outfit und Räder nostalgisch am meisten überzeugen.

Nichtradfahrer können in einem Mercedes-Oldtimer, Baujahr 1963, Platz nehmen und zu den Genussstationen entlang des Weges gelangen.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger