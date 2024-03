Welser Unternehmerinnen vor den Vorhang

Der Internationale Frauentag am 8. März ist Anlass für "Frau in der Wirtschaft", auf die Leistungen von Unternehmerinnen aufmerksam zu machen. "Wir ermutigen Frauen, ihre Leistungen noch mehr nach außen zu tragen", sagt Sybille Prähofer, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wels-Stadt. "In Wels und Wels-Land fördern 3598 Unternehmerinnen wirtschaftliche Stärke, sichern Arbeitsplätze und übernehmen damit wesentlich Verantwortung für die regionale Wertschöpfung", betont Prähofer.

Auch Firmengründungen werden zunehmend Frauensache. 2023 lag der Frauenanteil bei den Neugründungen bei 50 Prozent. Oberösterreichweit ist die Anzahl der Firmenchefinnen auf 38.605 (47,3 Prozent) angestiegen. Zehn Jahre zuvor lag diese Zahl noch bei 29.693 Unternehmerinnen (43,5 Prozent).

Netzwerken und inspirieren

"Unser großes Anliegen ist die gegenseitige Bestärkung und Inspiration durch ein lebendiges Unternehmerinnen-Netzwerk", sagt Martina Gratz, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wels-Land. "Mit Kampagnen wie ‚Ich bin Unternehmerin. Punkt‘ oder ‚Unternehmerin für mehr Nachhaltigkeit‘ unterstreichen wir den wesentlichen Beitrag von Unternehmerinnen zur regionalen Wertschöpfung und widmen uns auch zentralen Zukunftsthemen."

