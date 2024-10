Welser bekommen schon seit zwei Wochen keine Post

WELS. Seit rund zwei Wochen stößt Rotraud Josseck beim morgendlichen Blick in den Postkasten nur auf eines: gähnende Leere. "Seit 3. Oktober haben wir keine Post mehr bekommen, auch die Nachbarn nicht", erzählt die Welserin, die in der Traunuferstraße lebt.

Schon viermal habe sie sich beim Beschwerdemanagement der Post gemeldet. "Die waren auch wahnsinnig höflich und haben zugesichert, dass sie mein Anliegen weiterleiten. Gekommen ist aber nichts", sagt sie.

Derzeit erwarte sie dringend Unterlagen für eine Reise. "Laut Reisebüro sind sie am 2. Oktober versendet worden, angekommen ist bei mir aber nichts. Das ist für alle blöd: für mich wegen der Reise und für die Post, weil ich sie im Zweifelsfall belangen muss", sagt Josseck.

Auch ihre Tochter, die in der Traunuferstraße ein Unternehmen hat, warte bereits seit Wochen auf dringende geschäftliche Post. Nicht nur die persönlich adressierten Schreiben, auch die Postwurfsendungen seien in den vergangenen Wochen nicht angekommen.

Post bestätigt Ausfälle

Die Österreichische Post bestätigte gestern auf Anfrage der OÖN, dass die Post in der Traunuferstraße in den vergangenen Wochen "unregelmäßig erfolgt" sei. Der Rayon, zu dem die Straße gehöre, sei in den vergangenen Wochen von einem neuen Mitarbeiter betreut worden. Dieser arbeite mittlerweile nicht mehr bei der Post.

Es gebe aber auch eine "gute Nachricht": Seit gestern werde der Rayon rund um die Traunuferstraße wieder von erfahrenen Mitarbeitern betreut. "Wir sind zuversichtlich, dass hier wieder in der hohen Qualität zugestellt wird, die die Welserinnen und Welser zu Recht von der Österreichischen Post erwarten können."

Etwaige "Rückstände" – also die nicht zugestellte Post der vergangenen Wochen – würden in den kommenden Tagen aufgearbeitet. Ein bisschen gedulden müssen sich die Bewohner der Traunuferstraße also offenbar noch, bis sie alle Sendungen erhalten.

Die Post entschuldigt sich in der Stellungnahme an die OÖN bei den Kunden für die entstandenen Verzögerungen. Fragen und individuelle Anliegen könnten jederzeit mit dem Kundenservice der Post (Tel. 0800 010100) besprochen werden.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer