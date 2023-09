Wels: Start für Theaterprojekt, das junges Publikum elektrisiert

Mit einem ehrgeizigen Kulturprojekt starten die Stadt Wels und der Verein "Junges Theater Wels", um das Theaterpublikum von morgen zu begeistern. Mit kostenlosen Angeboten wie einem Escape-Spiel und einer Lesenacht sollen Kinder und Jugendliche Theater erleben. Und sie dürfen dabei auch einen Blick hinter die Kulissen des Stadttheaters Greif vom Keller bis zum Dachboden werfen.

"Wir wollen das verstaubte Image abwerfen und Hemmschwellen abbauen", sagt Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FP). Jedes Kind aus Wels und den Wels-Land-Gemeinden solle das Greif zumindest einmal von innen gesehen haben. In der Saison 2023/24 können Kinder und Jugendliche Theaterstücke kostenlos besuchen. Für Abendvorstellungen ist ein Platzkontingent für Schulen reserviert. "Die Kinder, die Interesse zeigen, sind das Publikum der Zukunft oder stehen vielleicht selbst einmal auf der Bühne", sagt Raggl-Mühlberger.

Die Umsetzung des Projekts mit dem Namen PuK (Pädagogik und Kunst – Kulturvermittlung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene) liegt in den Händen der künstlerischen Leiterin Gabriele-Kirsten Lutz, des Obmanns des Jungen Theaters Wels, Dominik Samassa, und der Theaterpädagogen Raphael Schaller und Ina Schuller.

"Wir wollen den Kindern mit einem spielerischen Zugang spaßige Stunden im Stadttheater bescheren und Kunst und Kultur auf eine andere Art und Weise erlebbar machen", sagen Lutz und Samassa. Begonnen wird von 2. bis 4. Oktober mit einem Escape-Spiel für Kinder der dritten bis sechsten Schulstufe. "Ein Sommernachtstraum" von William Shakespeare ist dabei die Ausgangserzählung, die Schüler nehmen zuerst an einer großen Tafel Platz und haben dann an sechs Stationen im Haus verschiedene Aufgaben zu lösen, wie ein Outfit für die Hochzeit zusammenzustellen, der Orchestergraben wird zur Spiel- und Waldkulisse und in den Kellerräumen gibt es einen Hindernislauf. An den Nachmittagen sind noch drei Termine frei (Anmeldung unter: puk@jungestheaterwels.at). Zur Vorbereitung gibt es eine Begleitmappe für die Schulen. Kommt das Escape-Spiel gut an, soll es auch für Familien angeboten werden.

Schlafwandelnd im Theater

Weitere Angebote sind eine Lesenacht mit "Tausendundeine Nacht"-Geschichten, die erzählt und gespielt werden. Den Rest der Nacht verbringen die Kinder "schlafwandelnd" im Theater. Geplant sind außerdem Erlebnisführungen, um das Theaterleben vor und hinter den Kulissen kennenzulernen, ein Projekt zur Sprachförderung der Jüngsten und ein Theatertag mit Workshops für Jugendliche.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger