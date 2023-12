Weihnachtspost für Senioren am Heiligen Abend

Schüler der Volksschule 1 in Marchtrenk beteiligten sich an der Aktion. (privat)

Schülerinnen und Schüler wurden dazu eingeladen, persönliche Briefe für ältere Menschen zu schreiben. Die Briefe und Zeichnungen hatten in den vergangenen Jahren einsamen Personen in Seniorenbetreuungseinrichtungen so viel Freude bereitet, dass sie noch weit über die Weihnachtszeit hinaus Gesprächsthema waren. Volksschüler schrieben im Unterricht, als Hausübung oder als Fleißaufgabe einen Brief oder zeichneten ein Bild. Das Team vom FWZ sammelte die Post ein und übergab sie an die Altenheime. Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erhielten eine Urkunde als Dank für ihr freiwilliges Engagement.

