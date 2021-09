Vegan-Wirtin startet auf dem Welser Stadtplatz durch

Etwas versteckt im ersten Stock des Hauses Stadtplatz 39 hat die "Vegan-Wirtin" aufgesperrt. Hinter dem neuen kleinen Restaurant mit nur acht Sitzplätzen stehen die beiden Jungunternehmerinnen Ines Wozniek und Laura Theuretzbacher, die von Dienstag bis Freitag vegane Menüs kreieren. "Wir kommen nicht über den klassischen Weg zu unserer Berufung, aber gutes Essen war für uns schon immer wichtig", sagen die beiden.

Alle Speisen können auch abgeholt werden, das Hauptaugenmerk legen die beiden auf das Mittagsgeschäft, am besten wird am Vortag per WhatsApp oder telefonisch bestellt (das aktuelle Menü findet man auf veganwirtin.at) und der Lunch-to-go am nächsten Tag abgeholt. Auch über Frühstücksgäste freuen sich die beiden, die sie unter anderem mit Porridge und Kuchen verwöhnen.

In ihrem Bistro mit Loftcharakter bekommt man auch Kaffee, und in ihrem Regional-Regal kann man Produkte kaufen, die die beiden auch selbst zum Kochen verwenden. Angeboten werden Produkte von regionalen Bauern wie Säfte, Cider, Most oder Dinkelreis.