Unbekannte verlegten einfach das Ortsschild in Steinhaus

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte ein Ortsschild in Steinhaus verlegt und darauf plakatiert: "Für unsere Kinder, just do it". Hintergrund ist, dass ein Spielplatz an eine Landesstraße grenzt, wo 100 km/h erlaubt sind, und Eltern um die Sicherheit ihre Kinder fürchten. Durch die Verlegung des Ortsschildes würde ein Tempolimit von 50 km/h gelten.

Mehrfach im Gemeinderat

Das Thema war bereits mehrfach im Gemeinderat. "Ich rege seit Monaten eine Verlegung des Ortsschildes um circa 70 Meter an, damit sich die neu gebaute Siedlung in der Bussardstraße und der Spielplatz nicht mehr in der 100-km/h-Zone befinden", sagt VP-Gemeinderat Bernhard Aichinger. Im Gemeinderat sei ewig diskutiert worden, das Ganze liegt auch auf der BH auf. Nun haben Bürger einen Anstoß gegeben, dass Bewegung in die Sache kommen sollte.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger