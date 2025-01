"Tischlerei" an der Donau wird vielfältig bespielt

Ein Liederabend mit Erika Pluhar steht am 2. März am Programm.

Über das bisher erfolgreichste Jahr freuen sich die Mitglieder des Kulturvereins Spektrum, der seit 34 Jahren das Kulturleben in Aschach und darüber hinaus bereichert. Rund 2200 Besucherinnen und Besucher kamen 2024 zu den Veranstaltungen in die sanierte "Tischlerei" an der Donau. Ein Jahr zuvor waren es 1700.

"Wir konnten unseren Bekanntheitsgrad steigern und unseren Radius erweitern. Viele schätzen die gute Atmosphäre bei uns, Künstler wie Besucher, sodass sie gerne wiederkommen", sagt Obfrau Gerti Nachbaur.

Mitten in der Corona-Pandemie hat die Kulturinitiative im Herbst 2021 die sanierte Tischlerei am Schopperplatz wiedereröffnet. Fast 290.000 Euro wurden investiert, davon 40 Prozent aus Eigenmitteln und dank Sponsoren sowie 60 Prozent über eine LEADER-Förderung. "Mittlerweile sind wir schuldenfrei und haben wieder größeren finanziellen Spielraum, den wir für Kultur einsetzen", betont Nachbaur. Ein 13-köpfiges ehrenamtliches Team kümmert sich um die Programmierung und alles, was für den Kulturbetrieb nötig ist, vor und hinter den Kulissen. "Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich, aber wir bekommen auch viel zurück, die Begeisterung der Leute gibt einem sehr viel." Die Eintrittspreise sind moderat, unterstützen kann man den Verein durch eine Mitgliedschaft (Mitgliedsbeitrag: 25 Euro, 40 Euro für Paare). Aktuell zählt der Verein rund 150 Mitglieder.

Das Programm für dieses Jahr bietet wieder eine bunte Kulturvielfalt. Auftakt ist am 8. Februar mit dem Film "Die Aschach, Fluss ohne Quelle" von Herbert Schatzl (Eintritt frei). Erika Pluhar ist mit ihrem Lebensrückblick in Liedern (2. März) ebenso zu Gast wie die Sänger Ulli Bäer, Matthias Kempf und Andy Baum (22. März) mit einer Austropop-Revue. Die Tischlerei beehren auch Thomas Gansch mit seiner Schlagertherapie, Wolfram Berger mit vertonten Gedichten von Ernst Jandl, Sigrid Horn mit ihrem Frauenstreichquartett, BlöZinger mit dem Kopfkinokabarett oder die Martin Primetshofer Band mit Liedern von Leonard Cohen.

Alle Termine finden Sie unter www.spektrum-aschach.at

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger