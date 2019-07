Teamwork ermöglicht neuen Fitness-Park an der Traun

Calisthenics-Parcours sind in – das sind Fitness-Parks, bei denen Menschen ausschließlich mit ihrem Körpergewicht trainieren und etwas für ihre Gesundheit tun. Am Donnerstag, 1. August, um 17 Uhr, wird ein neuer Park an der Traun neben dem Museumssteg eröffnet (das offizielle Foto dieses Ereignisses ist – siehe oben – bereits angefertigt).

Die Ideengeber des Parcours sind der Fitnesstrainer und Physiotherapeut Manuel Peter sowie Michael Holter und Harald Schumann vom Rotary Club Wels. "Wir wollten einmal etwas außerhalb unserer klassischen Sozialprojekte unterstützen und damit auch junge Leute ansprechen", erklärt Schumann auf Anfrage: "Ohne finanziellen Aufwand können Jung und Alt unabhängig ihrer gesellschaftlichen Stellung Sport betreiben." Das sei auch eine Chance für die Integration.

Nach den ersten Gesprächen mit der Stadt erfuhren die beiden Unternehmer, dass Therapeut Peter das gleiche Ziel verfolgt. Das Trio tat sich zusammen und fand mit Sportreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ) ebenso einen Verfechter wie bei mehreren Firmenchefs aus der Region. Letztlich finanzierten die 60.000-Euro-Investition zu je einem Drittel die Stadt, die drei Rotary Clubs aus Wels und die Unternehmen Reinthaller-Bau, Consulting-Company, Adler-Apotheke, Starlim-Sterner und Resch & Frisch.

Zur Umsetzung des Projektes wurde ein eigener Verein gegründet: "Green Dynamics" mit Holter, Schumann, Peter und Turnvereins-Obfrau Eva Schick betreibt den Park und soll künftig auch Sportvereine motivieren, dass deren Mitglieder den Park gemeinsam nützen.

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at