"Première place" für Französisch-Talent

Felix Budenhofer kam, sprach und siegte. Der Schüler des Welser Brucknergymnasiums gewann den AHS-Fremdsprachenwettbewerb in Französisch, der am Montag und Dienstag im WIFI Linz über die Bühne ging.

Das Sprachtalent konnte die Jury bereits in der ersten Runde mit seinen Ausführungen zur Frankophonie (darunter wird die Gesamtheit aller Menschen und Länder verstanden, die Französisch sprechen oder in denen Französisch eine offizielle oder bedeutende Sprache ist) begeistern.

Im Finale punktete Felix nach einem flammenden Plädoyer für die französische Sprache im Rollenspiel, in dem es galt, gemeinsam mit den beiden weiteren Finalistinnen eine Reise in ein frankophones Land zu planen. Mit seinem Fachwissen und seiner Eloquenz überzeugte der Schüler der 7. Klasse des Sprachenzweigs schließlich die Jury, die ihn zum Landessieger kürte.

Bundesbewerb in der Botschaft

Damit qualifizierte sich das Sprachtalent für den Bundeswettbewerb, der am 12. April in der französischen Botschaft in Wien stattfinden wird. Am 23. Mai werden die Landessieger der einzelnen Bewerbe im Linzer Redoutensaal geehrt.

