Premiere für Halbmarathon auf der Haager-Lies-Strecke

22 Kilometer lang ist der im Vorjahr neu eröffnete Rad- und Spazierweg auf der Bahntrasse der 2009 eingestellten Haager Lies. "Wir haben uns daher gedacht, was könnten wir dort Besseres machen, als einen Halbmarathon zu organisieren", sagt Ernst Zehetner, Obmann des Vereins "Neukirchen läuft" mit derzeit 65 laufbegeisterten Mitgliedern. Die OÖN sind bei der Premiere am Sonntag, 28. August, als Medienpartner dabei.

Erprobte Veranstalter

Nach der ersten GPS-Vermessung war klar, 21,1 Kilometer vom Bahnhofsareal Haag am Hausruck bis zum Bahnhof in Neukirchen können kein Zufall sein, sondern ein Auftrag für einen Halbmarathon. Die Neukirchner sind bereits erprobt bei der Organisation von Laufveranstaltungen. 15-mal fand der beliebte Straßenlauf "Neukirchen läuft" im Ortszentrum statt, 2018 entschied man sich für einen Geländelauf, dem Trailrun am Krailberg, der zweimal stattfand, bevor die Pandemie die Sportveranstaltung ausbremste.

Anreisen können die Sportler bequem und umweltbewusst per Bahn, ein Shuttlebus bringt die Halbmarathon-Läufer dann nach Haag am Hausruck, wo der Marathon um 10 Uhr startet. Es dürfte angesichts der geraden und oft leicht bergab gehenden Strecke (minus 250 Höhenmeter) ein Halbmarathon mit guten Zeiten werden, bei dem die Sportlerinnen und Sportler ihre persönlichen Bestzeiten knacken könnten.

Ebenfalls um 10 Uhr startet in Neukirchen (in der Nähe zum Gasthaus Kloibhofer) der fünf Kilometer lange Powerrun Richtung Haag, nach der Hälfte der Distanz wird eine Schleife gelaufen und es geht wieder über die ehemalige Bahntrasse retour. Auch diese Strecke ist mit nur 13 Höhenmetern sehr flach.

Ebenfalls veranstaltet wird der Haager-Lies-Charity-Walk, dessen Start und Ziel sich im Zielbereich des Halbmarathons in Neukirchen befindet und Richtung Schörgendorf führt. Ein Teil des Erlöses wird dem Verein Kinderhilfswerk gespendet.

Mitlaufen wird übrigens auch eine Gruppe von Franzosen, die auf den Lauf im Internet aufmerksam wurden. Von den Neukirchner Läufern werden die meisten selbst nicht am Start stehen, sondern sich um den reibungslosen Ablauf kümmern. Da auch die benachbarten Feuerwehren den Lauf unterstützen, gibt es auch eine eigene Feuerwehr-Teamwertung samt Preisen. Geplant ist der Halbmarathon künftig jedes Jahr am letzten Augustsonntag. (krai)

Anmelden kann man sich für die Läufe unter hlhm.at