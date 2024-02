Peuerbach will den Fasching wiederbeleben

Es ist schon ein paar Jahrzehnte her, seit es beim Fasching in Peuerbach so richtig rundging. An diese Zeit versuchen Faschingsfans in Peuerbach wieder anzuknüpfen. Zum Finale am Faschingsdienstag laden die Sternenbetriebe und die Stadt Peuerbach ab 14 Uhr zu einem großen Faschingsfest, das auf dem Kirchenplatz über die Bühne geht.

"Wir wollen den Fasching wiederbeleben und haben dieses Jahr mit dem Obmann der Sternenbetriebe Andras Kammerer und seiner Frau Maria auch ein Prinzenpaar, das bei verschiedenen Veranstaltungen Werbung dafür macht", sagt Bürgermeister Roland Schauer (Bürgerliste), der auch dem neuen Elferrat angehört.

Auf einer langen Faschingstafel wird gemeinsam gefeiert, auf der Bühne wird ein Humorist und auch der Stadtchef mit Musikeinlagen unterhalten. Die Besucher werden an verschiedenen Ständen kulinarisch versorgt. Anschließend wird in den Peuerbacher Gastrobetrieben weitergefeiert.

"Noch sind wir keine Faschingshochburg wie Raab, das sind schon noch andere Dimensionen, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden, vielleicht bringen wir im nächsten Jahr eine Garde zusammen, die bei Veranstaltungen auftritt", sagt Schauer, der am Abend außerdem im Wirtshaus Schrank beim Faschingsausklang auftreten wird.

Bieranstich ist um 14 Uhr, das erste Fass wird von den Sternenbetrieben gesponsert. Unter den Teilnehmern beim Faschingsspektakel werden Tombola-Lose verteilt, für maskierte Kinder gibt es ein kleines Geschenk.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

