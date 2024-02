PBS investiert in Wels-Oberthan 20 Millionen Euro

Der Welser Spezialist für Papier-, Büro- und Schreibwaren investiert 20 Millionen Euro.

PBS ist aus dem Zusammenschluss von Joh. Haas und Beer/Wien entstanden. Die Unternehmensgeschichte begann vor mehr als 200 Jahren mit einer Druckerei auf dem Welser Stadtplatz. Am Anfang des vorigen Jahrhunderts entwickelte sich das Unternehmen zu einem Papiereinzelhandelsgeschäft unter dem Namen Joh. Haas. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die Großhandelstätigkeiten forciert, was bald einen Umzug in die Vogelweiderstraße notwendig machte. Die neue Halle steht auf einem ehemaligen Grundstück der Welser Betriebsansiedlungs-GmbH (WBA).

