Neues Jägerstätter-Buch als Anregung für Schüler

Gemeinsam mit drei weiteren Historikern hat Thomas Schlager-Weidinger aus Kallham ein neues Buch über den Kriegsdienstverweigerer und NS-Gegner Franz Jägerstätter herausgegeben. "Gerade in Zeiten, wo rechtspopulistische Parteien einen großen Zulauf haben, kann ein Blick in die nähere Vergangenheit hilfreich sein. Es bedarf einer moralischen und politischen Sensibilität, um den Mechanismen der Verführung und des Machtmissbrauchs adäquat begegnen zu können", sagt Schlager-Weidinger. Der 197-seitige Band "Gegen den Strom – Aber wie?" wird am 17. April um 18 Uhr in der Katholischen Privatuniversität Linz präsentiert.

