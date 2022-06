Nahversorgung: FoodCoops öffnen ihre Türen

Im Bezirk Grieskirchen mit dabei ist "SoLaWi Futter:Natur" in Wallern (Bergern 23). Auf dem Programm stehen am Samstag von 14 bis 17 Uhr Feldbesichtigung und Verkostungen, Ernteteiler werden ihre Erfahrungen schildern. "Tischlein deck dich", die neue FoodCoop in Michaelnbach, öffnet am Freitag ab 15 Uhr die Türen (Sonnenhang 2). Die Idee des gemeinsam organisierten Einkaufs regionaler Produkte ist beim Ideenkirtag in Michaelnbach entstanden. Auf die Besucher warten eine Genusstombola, Kaffee und Kuchen sowie pikante Snacks.