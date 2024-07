Nach Schlägerei auf Zeltfest in Prambachkirchen: Polizei sucht "Toni"

Beim Versuch, einen Streit zu schlichten, ist ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Eferding schwer verletzt worden. Der Mann war am 20. Juli dazwischen gegangen, als zwei Gäste eines Zeltfestes in Prambachkirchen (Bezirk Eferding) zu später Stunde aneinander geraten waren. Gegen 3:30 Uhr schlug ihm einer der Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Der Täter flüchtete danach mit einer Bekannten in einem Auto in Richtung Bundesstraße.

Ermittlungen laufen

Die Polizei sucht nun nach einem Mann im Alter von etwa 25 Jahren, der auf den Namen "Toni" hört. Er wird als 185 Zentimeter groß und schlank beschrieben, trägt braun-schwarze Haare, die seitlich kurz geschnitten sind und einen gepflegten Bart. Zeugenaussagen zufolge dürfte er albanischer Abstammung sein, gut Deutsch sprechen und in Wels wohnen. Die Ermittlungen der Polizei sind im Gange. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prambachkirchen unter 059133/ 4223-100 zu melden.

