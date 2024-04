Musicalwaves starten mit neuen Projekten

Am 19. und 20. April findet ein Musical-Schnupperkurs für Kinder und Jugendliche in der VHS Noitzmühle statt, am 27. und 28. April gibt es ein Solo-Coaching mit Johannes Astecker. Größtes Projekt ist heuer die Musical-Revue "Zwanzig", die im September im Stadttheater Greif aufgeführt wird. Dabei werden Höhepunkte der vergangenen Theaterproduktionen zu sehen sein und zu neuem Leben erweckt. Foto: musicalwaves.at

