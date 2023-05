Müllcontainer in Buchkirchen in Brand gesteckt: Polizei bittet um Hinweise

Gegen 18.15 Uhr ging der Notruf in der Leitstelle ein: In Buchkirchen vor einem Schulgebäude stehe eine Müllcontainer in Brand. Drei Feuerwehren mit etwa 30 Mann rückten aus. Der Brand war glücklicherweise rasch gelöscht, ein Übergreifen auf das Schulgebäude konnte verhindert werden. Wer den Brand gelegt hat, ist derzeit noch unklar. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Krenglbach unter 059133/4182.

