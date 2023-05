Motorradfahrerin bei schwerem Sturz im Bezirk Grieskirchen verletzt

Die junge Frau war auf der Schaunbergerstraße in Richtung Waldkirchen am Wesen unterwegs, als ihr gegen 11:10 Uhr auf Höhe der Ortschaft Waldbach ein folgenschwerer Fahrfehler passierte: Am Beginn einer starken Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte rund 30 Meter von der Straße entfernt über eine steile Bachböschung und prallte im Bachbett gegen eine Erlenstock.

Der Aufprall war so heftig, dass die Bikerin in die angrenzende Wiese geschleudert wurde, während ihr Motorrad im Bachbett zum Stillstand kam. Wenige Minuten nach dem Unfall entdeckte ein zufällig vorbeikommender Radfahrer die Verletzte in der Wiese und setzte die Rettungskette in Gang.

Die Frau wurde von einem Notarzt und von Sanitätern der Rettung Hartkirchen versorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber C 10 in das Klinikum Wels gebracht, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Das Motorrad wurde von einem Landwirt und der Polizei mit einem Traktor aus dem Bachbett geborgen.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es in der Ortschaft Waldbach im Gemeindegebiet von Eschenau im Hausruckkreis (Bezirk Grieskirchen)

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.