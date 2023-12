Mit mehr als drei Promille unterwegs: Polizei stoppt Alkolenker im Advent

"Wir werden stark präsent sein auf den Straßen und alle testen lassen, die wir aufhalten", kündigt Andreas Weidinger, Verkehrsreferent der Welser Stadtpolizei, an. Bis zu neun Streifen mit 18 Polizistinnen und Polizisten werden jeweils vor allem an den Wochenenden unterwegs sein, um engmaschig zu kontrollieren. Im Visier werden auch die Suchtgiftkonsumenten sein. "Denn wir haben wieder einmal ein starkes Ansteigen bei den Drogenlenkern und liegen bereits jetzt über dem Vorjahresstand", sagt Weidinger.

Die Polizisten appellieren an alle Lenker, nach Alkoholkonsum das Auto stehen zu lassen, ein Taxi zu nehmen oder sich von jemandem heimfahren zu lassen. "Wir sind nicht darauf aus, dass wir bei den Schwerpunktkontrollen megaerfolgreich sind, lieber wäre es uns, wenn wir viele Nullnummern haben, weil wir dann wissen, die Autofahrer sind sicher unterwegs und machen uns im Verkehr keine Probleme", betont Weidinger.

Kontrollen auch nachmittags

Die rasche Beeinträchtigung der Fahrleistung durch den Konsum von süßen heißen Getränken wie Punsch und Glühwein werde häufig unterschätzt, sagt Gerhard Groißhammer, stv. Bezirkspolizeikommandant von Grieskirchen und Eferding. Er betont, die Polizisten würden in den nächsten Wochen nicht nur am Abend verstärkt Lenker anhalten und auffordern, ins Röhrchen zu blasen, "sondern wir werden auch schon nachmittags kontrollieren oder durchaus auch einmal an einem Samstag- oder Sonntagvormittag, denn sehr viele Autofahrer unterschätzen den Restalkohol in der Früh und gefährden sich und andere Verkehrsteilnehmer".

Im Bezirk-Wels-Land sind die ersten Ergebnisse der Schwerpunktkontrollen ernüchternd. "Wir hatten unter anderem bereits einen Alkolenker jenseits von drei Promille, der völlig desorientiert und der Sprache nicht mehr mächtig, geschweige denn verkehrstüchtig war", sagt Robert Hasenauer, Bezirkspolizeikommandant von Wels-Land. Zusätzlich wird es auch Planquadrate mit Unterstützung der Landesverkehrsabteilung in den Bezirken geben.

