Mit 135 km/h durch die 70er-Zone: 21-Jähriger wollte "Kopf freibekommen"

Fast doppelt so schnell wie erlaubt war ein 21-jähriger Bosnier im Welser Stadtgebiet unterwegs: Der junge Mann wurde von einer Zivilstreife beobachtet, als er sein Motorrad von einer Tankstelle auf die Grieskirchnerstraße lenkte und dann stadtauswärts stark beschleunigte. Bei der Nachfahrt zeigte das Video-Messgerät der Beamten 135 km/h bei erlaubten 70 km/h an.

Die Streife stoppte den 21-Jährigen. Seine rasante Fahrt erklärte der Biker den Polizisten so: Er habe nur den Kopf von Problemen freibekommen wollen und sei deshalb etwas schneller gefahren. Ihm wird der Führerschein abgenommen, Anzeige folgt, so die Polizei am Samstagmorgen.

