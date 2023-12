Krippenweg in Meggenhofen

Der Start des barrierefreien Rundweges befindet sich direkt am Dorfplatz. Beim Durchgang neben der Eingangstür zum Hofbaursaal sowie in der Kirche finden sich Lagepläne zur freien Entnahme, mit deren Hilfe die einzelnen Stationen mit rund 30 Krippen einfach zu finden sind. Die Krippen sind in Fenstern von öffentlichen und privaten Gebäuden ausgestellt und von 16 bis 22 Uhr beleuchtet. Am 16. und 17. Dezember gibt es zusätzlich im Presshaus eine Ausstellung der „Krippenfreunde Altenhof“.

