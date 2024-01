KZ-Außenlager Gunskirchen: Stele wird enthüllt

Die neue Gedenksäule wird am Dienstag enthüllt.

Mit dieser Säule soll das System des Lagers Mauthausen mit seinen mehr als 40 Nebenlagern sichtbar gemacht werden. Künftig soll an möglichst vielen Außenlager-Standorten darauf verwiesen werden. Die Säule in Gunskirchen ist nach Melk die zweite Stele, die errichtet wurde. Nach der Enthüllung, bei der Vertreter des Mauthausen Komitees, die Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Barbara Glück, und Bürgermeister Christian Schöffmann dabei sein werden, wird im Veranstaltungszentrum der Film "A Boy’s Life" über den KZ-Überlebenden Daniel Chanoch gezeigt (18.30 Uhr). Der Litauer wurde im Mai 1945 in Gunskirchen von der US-Army befreit. Nach dem Film besteht die Möglichkeit zum Gespräch mit Regisseur Florian Weigensamer. Eintritt: freiwillige Spenden.

