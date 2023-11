Krippenweg in Geboltskirchen lässt Weihnachtsstimmung aufkommen

In der Krippenbaugemeinde öffnet am 8. Dezember der Krippenweg. Er führt mit einer Länge von rund zwei Kilometern durch das Ortszentrum und lässt die Besucher in Weihnachtsstimmung kommen. An 26 Stationen können beleuchtete Krippen bewundert werden. Zu sehen sind orientalische und alpenländische Krippen, die unterschiedliche Kulissen für die Heilige Familie bieten, auch eine schwimmende Herberge für das Jesuskind erwartet die Spaziergänger. Besonders stimmungsvoll ist das Krippenschauen in den Abendstunden mit einer Laterne.

Die Krippenfreunde Hausruck Geboltskirchen bieten nach vorheriger Anmeldung auch Führungen an. Anmeldung unter Tel. 0664-8548192. Die jährliche Krippenausstellung im Pfarrheim und im Ölerhaus findet von 15. bis 17. Dezember statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

