Influencer Michi Skopek wirbt mit dem Stadtmarketing für Einkaufen in Wels

Das Welser Stadtmarketing geht im Rittern um Kunden für die Geschäfte in der Stadt neue Wege: Fünf Videos, die in den kommenden Wochen in den sozialen Medien zu sehen sein werden, werben in lustiger Weise für den Einkauf im stationären Handel – und sprechen plakativ die Vorzüge gegenüber Onlineshops an.

Mit Michael Skopek hat das Team um Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair ein prominentes Werbegesicht gefunden, das vor allem das junge Publikum ansprechen soll: Der 18 Jahre alte Welser unterhält in den sozialen Medien Instagram und TikTok mehr als 240.000 Follower mit Kurzvideos, die zum Teil mehr als 300.000 Mal angesehen werden. "Mit der neuen Kampagne ‚So shoppt Wels‘ wollen wir darauf aufmerksam machen, dass ein Shoppingtag in Wels mehr ist, als bloß einzukaufen. Michi Skopek kann das großartig vermitteln", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP).

Die Oma zeigt, wie’s geht

Die Videos sollen vor allem unterhaltsam sein – in "Shoppen mit Oma kannst du nicht online" zeigt die Großmutter Michael Skopek, wie das Shoppen in der Innenstadt wirklich geht. In "So mache ich den Size Check" wird aber auch erklärt, wie Einkäufer im Geschäft die richtige Größe finden. "Es geht darum, dieses großartige Freizeitvergnügen mit Freunden und lieben Menschen wieder ins Bewusstsein zu rücken", erklärt Jungreithmair. "Shoppen hat ja eigentlich eine emotionale Komponente, die Onlineeinkauf einfach nicht bietet. Das müssen wir alle wieder lernen."

Neben den Videos umfasst die Kampagne auch Werbeplakate und Werbeeinschaltungen. Startschuss ist die Welser Shopping Week von 29. April bis 4. Mai.

