Ideenwettbewerb ist entschieden: 410.000 Euro für 35 regionale Projekte

Große Freude bei Pfarrer Johann Wimmer (4. v. l.): Die Pfarre Waizenkirchen erhält 20.000 Euro für neue Projektoren und Lautsprecher in der Kirche.

Seit 2021 unterstützt die Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Projekte von Menschen aus der Region für Menschen in der Region. Dafür stellt die Regionalbank jährlich fünf Prozent des Gewinns bereit. Heuer werden mit der Rekordsumme von 410.000 Euro 35 Vorhaben von Vereinen, Gemeinden, Schulen und Privatpersonen in den Bezirken Eferding, Grieskirchen und Schärding unterstützt. Die Wahl aus 89 Einreichungen traf wieder eine unabhängige fünfköpfige Jury bestehend aus Ferdinand Karer (ehemaliger Direktor des Gymnasiums Dachsberg), Helmut Fallmann (CEO Fabasoft), Elisabeth Vogl (GF Schauer Agrotronic), Matthias Mittermaier (Direktvermarkter) und Sandra Emprechtinger (Hausleiterin Caritas St. Pius).

Die größte Summe erhält der 90 Mitglieder starke Union Reit- und Fahrverein Eferding. Mit 70.000 Euro wird eine neue Stallanlage mit 20 Pferdeboxen unterstützt, da der bestehende Stall aufgrund des Hochwasserschutzes neu errichtet werden muss.

Die Freiwillige Feuerwehr Engelhartszell erhält 30.000 Euro für die Anschaffung eines Notstromaggregates, die Feuerwehr Haizing in Hartkirchen 25.000 Euro für spezielle Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung. Ebenfalls 25.000 Euro gehen an den Musikverein Peuerbach für den Ankauf von neuen Musikinstrumenten für den musikalischen Nachwuchs. Die Union Stroheim bekommt 20.000 Euro für einen Kinderspielplatz. Das Institut St. Pius erhält 16.770 Euro für den Ankauf einer mobilen Verkaufshütte. Die Organisation "Rat auf Draht" in Eferding, die Eltern berät, kann mit 15.000 Euro ihr Beratungsangebot ausbauen.

"Wir freuen uns über das riesige Interesse an dieser gemeinnützigen Aktion", sagt Michaela Schwinghammer-Hausleithner, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen, die bereits seit 160 Jahren besteht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger