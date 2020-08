Hausbesuche ein Jahr vor der Wahl

Hausbesuche wahlwerbender Parteien gehören kurz vor einer Wahl zum politischen Geschäft. Die Welser Freiheitlichen starten damit bereits allerdings noch in diesem Monat, mehr als ein Jahr vor den nächsten Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Herbst 2021. Betitelt wird die Kampagne als der Start einer Bürgerbewegung unter dem Schlagwort #wirfürwels. Ziel sei es, laut Bürgermeister Andreas Rabl (FP), möglichst viele neue Ideen für Wels zu finden, mit den Bürgern zu diskutieren und mit Unterstützung der Welserinnen und Welser umzusetzen. Geplant sind die Hausbesuche – mit Mundschutz-Gesichtsschild – bis Anfang Oktober, auch deshalb weil in diesem Jahr wegen der vielen Veranstaltungsabsagen der Kontakt der Politiker mit den Bürgern zu kurz gekommen sei. "Seit Corona haben sich die Themenlagen völlig verändert. Wirtschaft stärken und Jobs schaffen stehen auf Platz eins. Darüber hinaus wollen wir wissen, welche Ideen es für Wels gibt, wie die Rückmeldungen der Bürger zu unserer Arbeit sind oder ob wir in einer Blase leben", sagte Rabl bei der Präsentation gemeinsam mit Christa Raggl-Mühlberger, Gerhard Kroiß und Margarete Josseck-Herdt.

