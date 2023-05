Halbmarathon auf Haager-Lies-Weg

Nach der Premiere im Vorjahr, die bei strömendem Regen abgehalten wurde, haben sich die Veranstalter vom Laufverein Neukirchen nun für eine Neuauflage entschieden. Am 28. August wird gestartet. Neben der klassischen Halbmarathondistanz auf abfallender Strecke mit Start in Haag am Hausruck sind ein Powerrun (5 Kilometer) und eine Benefizwanderung (4 Kilometer) geplant. Die OÖNachrichten sind Medienpartner. Mehr Infos und Anmeldung unter www.hlhm.at

