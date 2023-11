Gutes tun mit dem Lions-Kalender

Mit dem Verkaufserlös werden Alleinerziehende, beeinträchtigte Personen und unverschuldet in Not geratene Menschen unterstützt. Er eignet sich auch perfekt als Geschenk für Familienangehörige, Freunde, Geschäftspartner und Kunden, die sich sicher über etwas Schönes freuen, mit dem man Gutes tun und gleichzeitig auch etwas gewinnen kann. Der Kalender kostet 6 Euro, erhältlich ist er bei den Mitgliedern den teilnehmenden Lions Clubs und beim Lions-Punschstand an der Ringstraße in Wels.

