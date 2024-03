Grüner Minister auf Wels-Visite

Zum Informations- und Erfahrungsaustausch hatte er viele Gelegenheiten. Auf dem Programm standen Termine im Welser Klinikum, in der Fachhochschule für Gesundheitsberufe, im Kinderschutzzentrum Tandem und im "Freiraum" auf dem Gelände des Welser Schlachthofes. Dort traf Rauch mit Vertretern zivilgesellschaftlicher Initiativen wie "SToP – Stadtteile ohne Partnergewalt" oder "RheA – Regionale Hilfe für Alleinerziehende" zusammen. Auch ein Besuch des Sozialen Wohnservice Wels stand auf der Terminliste. Seine Welser Parteifreunde überreichten dem Minister als Erinnerungsgeschenk ein in der Farbe Grün gehaltenes "Wös"-T-Shirt, das Minister Rauch mit breitem Lächeln in Empfang nahm.

