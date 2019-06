Großes Treffen der Elektro-Autofahrer

Der ZOE-Club Austria (Zukunft ohne Emissionen) veranstaltet am Freitag ein Vereinstreffen in der Welser Innenstadt. Erwartet werden rund 100 Elektrofahrzeuge und deren Besitzer. In Kooperation mit Wels Marketing organisiert der Verein parallel dazu den ersten E-Mobilitätstag, bei dem gut ein Dutzend Aussteller, darunter fünf Autohersteller, vertreten sind.

Am Freitag werden in der Welser Innenstadt verschiedene Bereiche der E-Mobilität abgebildet. Während viele ein- und zweispurige Fahrzeuge ausgestellt sind, finden Besucher Antworten zu Fragen rund um die Ladetechnik. Vorgestellt werden auch neue Mobilitätskonzepte und deren Anbieter.

Als Höhepunkt und Abschluss des von 9 bis 16 Uhr dauernden Mobilitätstages konnte der Bestsellerautor und Zukunftsforscher Mario Herger gewonnen werden. Im Titel seines Vortrags "Der letzte Führerscheinneuling" deutet Herger bereits an, wohin uns die Reise führt. Dem autonomen Fahren gehöre die Zukunft, erklärt Herger. Der Autor wird um 16.30 Uhr im Welios referieren.

Der ZOE-Club will mit seinem Auftreten auch ein Bewusstsein für den Klimaschutz schaffen.

