Frau erlitt bei Glimmbrand Rauchgasvergiftung

Zu dem Glimmbrand kam es bei Reinigungsarbeiten an einem Holzstückgutofen: Eine in der Nähe des Behälters abgestellte Kartonschachtel dürfte in die Asche gefallen sein und sich entzündet haben. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die Frau auf den Brand im Keller aufmerksam und alarmierte ihren Mann, der die Einsatzkräfte verständigte.

Die Feuerwehren Fraham und Steinholz konnten die glosende Kartonage und Asche mit einem Atemschutztrupp aus dem stark verrauchten Keller ins Freie bringen und löschen. Die 44-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Klinikum Wels gebracht.