Eferdinger Kulturbahnhof startet in die neue Saison

Nach dem Jubiläum "20 Jahre Kulturbahnhof KuBa" im vergangenen Jahr hat der Eferdinger Kulturverein auch heuer wieder ein ambitioniertes und buntes Programm für vielfältigen Kulturgenuss auf die Beine gestellt. "Wir bieten lokalen, regionalen jungen Bands genauso eine Bühne wie überregionalen Künstlern und Kabarettisten", betont Tom Angleitner vom KuBa.

Start ist am 16. März mit dem Kabarettisten Stefan Leonhardsberger, der sein Soloprogramm "JA!" spielen wird. Der Oberösterreicher, der 2022 mit seinen "Presidential Walks" zum TikTok-Phänomen geworden ist, erzählt von seinem Alltagswahnsinn als dreifacher Vater, erklärt, was Sex in der Beziehung und All-inclusive-Buffets gemeinsam haben und warum ihn die spanische Familie seiner Frau immer noch für impotent hält.

Birgit Denk feiert die Liebe Bild: Ulrik Hölzel photography & design

Sängerin Birgit Denk, bekannt unter anderem durch ihre ORF-Sendung "Denk mit Kultur", macht mit ihrer "Des muss wohl Liebe sein"-Tour am 6. April Station in Eferding. "Besonders freut uns, dass wir erneut den Kabarettisten Pepi Hopf mit seinem neuen Programm ,Vorsicht, bissiger Hopf‘ für einen Auftritt im KuBa gewinnen konnten", sagt Angleitner.

Weitere Highlights sind die heimischen Bands "Jazzics", "Mafia – La grande Familia" und "Vienna Vampires" (Martin-Primetshofer-Projekt). Aus Wien beehrt am 15. Juni auch noch der Bluesmusiker "Jörg Danielson" die Nibelungenstadt.

Fünf Kinoabende im KuBA

Weiters sind fünf Kinoabende inklusive eines Kinderkinos in den Sommerferien im Programmheft zu finden.

Alle Infos und Termine unter www.kuba-eferding.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper