Diebstahl in Wels-Neustadt: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei sucht per Aufnahmen aus einer Überwachungskamera nach diesem Mann.

Der Unbekannte soll am 11. Jänner aus der Wohnung eines 46-jährigen Bosniers eine Handkassa und eine Geldtasche gestohlen haben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, so die Polizei auf OÖN-Anfrage.

Der mit dunklem Mantel und dunkler Haube bekleidete Mann hatte auf seinem Beutezug allerdings leichtes Spiel: Er war gegen 16:05 Uhr in das Gebäude in Wels Neustadt gekommen, weil die Eingangstür wegen einer Vereins-Veranstaltung offenstand. Auch die Wohnungstür des Opfers war zum Tatzeitpunkt offen, so die Polizei.

Seit mehr als einem Monat wird nun nach dem Täter gefahndet, bislang ohne Erfolg. Von Bildern einer Überwachungskamera nahe des Tatorts erhoffen sich die Ermittler nun neue Erkenntnisse. Die Staatsanwaltschaft Wels hat die Veröffentlichung des Fotos angeordnet, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

