Die heimische Disc-Golfer-Elite trifft sich ab morgen in Wels

Am Wochenende finden in Wels zum ersten Mal die österreichischen Meisterschaften im Disc Golf statt. Das Double wird in der Freizeitanlage Wimpassing und in der Albrechtgrube ausgetragen.

Disc Golf ist ein Sport, bei dem ganz ähnlich wie beim Ballgolf, verschiedene Spielbahnen absolviert werden. Von einem Abwurf werden Frisbeescheiben geworfen. Von dort, wo die geworfene Scheibe liegen bleibt, wird weitergespielt und mit so wenigen Versuchen wie möglich die Disc im Fangkorb versenkt. Disc Golf versteht sich als naturnahe Sportart. Parcours werden in die bestehende Landschaft integriert, anstatt das Gelände aufwendig zu verändern.

Großes Teilnehmerfeld

In Wels werfen 66 Teilnehmer um den Sieg. Am Samstag um 9.30 Uhr beginnt der erste Abwurf. In drei verschiedenen Disziplinen wird um den Einzug ins Finale gekämpft, das am Sonntag bestritten wird.

Disc Golf leitet sich vom Frisbeesport ab, der in Wels eine lange Tradition hat. Der Verein DKT, der seinen Ursprung in den späten 1970er Jahren in Pichl bei Wels hat, tritt auch als Veranstalter in Erscheinung. In den USA wird Disc Golf auch als Profisport betrieben, von dem die Akteure gut leben können: "Die besten Disc Golfer Europas sind in Finnland und Deutschland anzutreffen", erklärt Thorsten Hasawenth vom Veranstalterteam.

Zuschauer sind erwünscht. Die beste Gelegenheit, sich einen Eindruck zu verschaffen, hat man am Sonntag ab 14 Uhr: "Hier besteht auch die Möglichkeit, die besten heimischen Spieler kennenzulernen. Dabei sein wird auch ein Großteil des österreichischen Teams, das bei der Mannschafts-WM Ende August in Estland den vierten Platz erzielte", verrät Hasawenth.