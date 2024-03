Campierverbot in Grieskirchen: "Lehnen jede Ausgrenzung ab"

Dass die ÖVP mit dem sogenannten fahrenden Volk argumentiere, sei abzulehnen, sagt SP-Stadtrat und LAbg. Thomas Antlinger. "Wir waren immer wieder mit der Situation konfrontiert, dass auf unserer Festwiese campiert wurde, ohne vorher die Gemeinde betreffend Infrastruktur zu kontaktieren. Leider hat das auch vielfach dazu geführt, dass Müll und dergleichen einfach auf der Wiese entsorgt wurde", sagt Antlinger. Deswegen wurde ein Diskussionsprozess gestartet, ein Reglement zu schaffen, das Menschen und Gruppierungen nicht explizit vom Campieren ausschließt, aber die Zustimmung der Gemeinde benötigt.

Im Nachbericht zur Gemeinderatssitzung bleibe jedoch nur übrig, dass Grieskirchen das Campieren für Roma und Sinti verhindern wolle. "Für uns ist klar, dass in Grieskirchen jeder willkommen ist, der sich an unsere Regeln hält. Eine Ausgrenzung von Volksgruppen lehnen wir zutiefst ab", so Antlinger. Hier würde Kleingeld zwischen ÖVP und FPÖ gewechselt. "Zu Recht haben Gerichte festgestellt, dass ein reines Campierverbot für Roma und Sinti rassistisch und antiziganistisch ist."

