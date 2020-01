Eine Flachländerin drückte den World Masters Games am Patscherkofel ihren Stempel auf. Die für den TVN Wels startende Alexandra Zemsauer gewann dreimal Gold. Der Triumph im Slalom mit zweimal Tagesbestzeit hat für sie die größte Bedeutung: "Dass ich sogar die 30-Jährigen noch schlagen kann, hat mich überrascht", sagt Zemsauer. 114 Damen, alle älter als 30 Jahre, waren am Start. Zemsauer ist 46. Neben dem Slalom gewann sie in ihrer Altersklasse den Riesentorlauf und den Sprint-RTL.