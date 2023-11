Auszeichnung für Familienbetrieb

Gegründet 1963 von Vater Fritz Hummelbrunner liegt der Fokus des erfolgreichen Betriebs in der Welser Straße heute auf Möbeltischlerei und der Einrichtung von Arztpraxen in ganz Österreich. Unter den zehn Angestellten ist in dritter Generation auch Valentin Hummelbrunner als Tischlermeister im Unternehmen tätig.

