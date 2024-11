Adventkalender der Welser Lions soll 30.000 Euro für Bedürftige erlösen

Der Verkauf von Adventkalendern soll rund 30.000 Euro in die Club-Kassa spülen und kommt hilfsbedürftigen Familien zugute. Erstmals ist heuer auch der neue Club Wels Puchberg mit von der Partie.

Jeder Kalender hat eine Gewinn-Nummer mit der Chance, mehr als 350 wertvolle Preise im Gesamtwert von 30.000 Euro zu gewinnen.

Zu erwerben sind die Adventkalender zum Preis von 6 Euro pro Stück ab Freitag, am Lions-Punschstand in der Bäckergasse, ab 9 Uhr im Klinikum Wels sowie am 30. November beim Weihnachtsmarkt des LC Wels Puchberg im Schloss Puchberg.

