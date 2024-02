64-jähriger Grieskirchener bei Forstarbeiten am Bein verletzt

Gegen 15:15 Uhr schnitt der Forstwirt an einem Hang mit seiner Motorsäge einen Baum in drei Meter lange Bloche ab. Als er den Stamm zur Gänze durchtrennt hatte, drehte dieser sich in seine Richtung und traf den Grieskirchner am Bein. Weil er alleine mit den Waldarbeiten beschäftigt war, alarmierte er seinen 27-jährigen Sohn mit dem Mobiltelefon. Dieser setzte die Rettungskette in Gang.

Der 64-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Die Feuerwehr war zur Unterstützung bei der Rettung des Grieskirchners im Einsatz.

