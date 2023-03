53-jähriger Radfahrer in Grieskirchen verletzt

Am gestrigen Montag gegen 17:30 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Fahrrad in Michaelnbach (Bezirk Grieskirchen). Auf einer Kreuzung musste er aufgrund des Querverkehrs anhalten. Zeitgleich lenkte eine 33-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen ihren Pkw in die Kreuzung ein. Dabei kam es zu einer Kollision. Die Rettung lieferte den Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus ein.

