14 Millionen Euro für das Eferdinger Land dank EU

Seit 2002 flossen mehr als 14 Millionen Euro an EU-Fördergeldern in Projekte in der Region und ländliche Entwicklung. 164 Vorhaben wurden bisher unterstützt, beispielsweise der regionale Einkaufsladen Efi in Eferding, die Revitalisierung des Veranstaltungszentrums Tischlerei in Aschach oder die Trendsportanlage in Hinzenbach. Die aktuelle Förderperiode läuft bis 2027, neue Projekte können wieder eingereicht werden. Das LEADER-Büro unterstützt bei der Vorbereitung der Unterlagen, Tel. 07272 69799.

