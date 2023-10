Warum die Zeiger wieder um eine Stunde zurückgestellt werden

Am Sonntag kann wieder eine Stunde länger geschlafen werden.

In der Nacht auf Sonntag ist es wieder so weit: Die Sommerzeit endet, in Europa werden die Zeiger um 3 Uhr früh um eine Stunde auf "Normalzeit" zurückgestellt. Damit dürften wohl erneut die Diskussionen um Vor- und Nachteile dieser Maßnahme starten, denn ein Ende der Zeitumstellung auf EU-Ebene lässt weiter auf sich warten.

Ein entsprechender Kommissionsvorschlag aus dem Jahr 2018 wurde zwar bereits im Frühjahr 2019 vom EU-Parlament abgesegnet. Seitdem liegt der Ball jedoch beim Rat, also den EU-Mitgliedsstaaten, die seitdem keinen Entschluss gefasst haben. Der Abschaffung müssten die Mitgliedstaaten aber mehrheitlich zustimmen. Doch auch die aktuelle spanische Ratspräsidentschaft hegt derzeit keine entsprechenden Pläne.

Ob das Thema während der belgischen Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2024 wieder auf den Tisch kommt, dürfte in den kommenden Monaten feststehen, wenn die Belgier ihr Arbeitsprogramm vorstellen.

Der Vorschlag der EU-Kommission sieht vor, dass es zu keinen Zeitumstellungen mehr kommt. Jedem Mitgliedstaat der Union sollte es aber überlassen werden, ob er ganzjährig auf Sommer- oder Winterzeit umstellt. Doch aus vielen Ländern kamen Bedenken gegen diesen Plan, da u. a. für die Wirtschaft eine einheitliche Zeitzone wünschenswert erscheint, zumindest in Mitteleuropa. Andernfalls würden zwischenstaatliche Zeitunterschiede den Handelsverkehr noch mehr beeinträchtigen. Das offizielle Österreich bevorzugt übrigens eine ständige Sommerzeit als Standardzeit.

Doch warum kam es überhaupt einst zur Zeitumstellung? Insgesamt dreimal wurde in Österreich(-Ungarn) die Sommerzeit eingeführt: erstmals von 1916 bis 1920, dann von 1940 bis 1948 und schließlich erneut im Jahr 1980.

Mehr Tageslicht

Die Gründe für die Umstellung waren stets ökonomischer Natur. Ein zusätzlicher Aspekt kam während des Zweiten Weltkriegs zu tragen: Eine Stunde mehr Tageslicht kam der Rüstungsindustrie entgegen. Zwischen 1940 und 1942 wurde die Sommerzeit ganzjährig beibehalten, die Umstellung hielt sich dann sechs weitere Jahre.

Es dauerte schließlich bis 1980, bis die Uhren erneut die Sommerzeit anzeigten – und zwar als Konsequenz der Ölkrise.

Mythen zur Zeitumstellung

Energieersparnis: Die Einführung der Sommerzeit 1980 sollte nach der Ölkrise helfen, Energie zu sparen. Dies funktionierte aber nicht: Denn während im Sommer abends weniger künstliches Licht nötig ist, muss im Frühjahr und Herbst morgens mehr geheizt werden.

Die Einführung der Sommerzeit 1980 sollte nach der Ölkrise helfen, Energie zu sparen. Dies funktionierte aber nicht: Denn während im Sommer abends weniger künstliches Licht nötig ist, muss im Frühjahr und Herbst morgens mehr geheizt werden. Innere Uhr gerät durcheinander: Laut Studien hat der Mini-Jetlag keine gesundheitsrelevanten Folgen

Laut Studien hat der Mini-Jetlag keine gesundheitsrelevanten Folgen Balance der Natur wird gestört: Die Natur richtet sich nicht nach der Uhr, sondern nach dem Sonnenstand

