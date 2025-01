Vorwurf gegen Besitzerin: Mops starb nach Sturz aus Fenster in Ansfelden

Wegen eines kleinen Hundes, der nachts am Boden lag und nur noch flach atmete, wurden am vergangenen Wochenende Polizei und Tierrettung nach Ansfelden alarmiert. Die offensichtlich alkoholisierte Besitzerin hatte angegeben, dass sie dem 13-jährigen Mops den Ball geworfen hatte und dieser dabei durch das offene Fenster gesprungen war. Der Hund stürzte aus fünf Metern Höhe, wurde schwer verletzt und musste beim Abtransport sogar reanimiert werden. Trotz rascher Versorgung durch die Tierrettung erlag er am Sonntag seinen Verletzungen.

Polizei ermittelt gegen Besitzerin

Die Tierrettung glaubt nicht an die Darstellung der Besitzerin und wirft ihr vor, den Mops aus dem Fenster geworfen zu haben. Laut den Helfern war der Mops beim Abtransport auch sichtlich verwahrlost. Weil die Besitzerin diese Vorwürfe abstreitet, hat die Polizei nun Ermittlungen aufgenommen, wie eine Sprecherin gestern bestätigte. Die Besitzerin des Hundes und ihr Lebensgefährte sollen einvernommen werden. Das könnte noch heute passieren.

