Vermisstenfall: Wer hat Jacqueline (14) gesehen?

Die 14-jährige Deutsche ist aus einer Sozialeinrichtung in Leonstein (Gemeinde Grünburg im Bezirk Kirchdorf) abgängig und wurde zuletzt am Bahnhof in Linz gesehen. Die Jugendliche sei von einem Wochenendbesuch bei ihrer Mutter nicht zurückgekehrt. Jacqueline halte sich möglicherweise in Linz oder in Wien auf, hieß es am Freitag von der Polizei Oberösterreich. Die Inspektion Steyrtal bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4125.

Jaqueline (14) wird vermisst Bild: LPD OÖ

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.